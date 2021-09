Tovaglieri risponde a Maggioni sull’Area delle Nord di Busto: “Parla di cose che non conosce”

L’eurodeputata leghista e candidata consigliera in questa tornata elettorale Isabella Tovaglieri replica alle parole del candidato sindaco del Centrosinistra Maurizio Maggioni in merito alla questione urbanistica dell’area delle Nord, a cui la leghista ha lavorato quando era assessore della giunta Antonelli.

La Tovaglieri si riferisce al pensiero di Maggioni sulla trasformazione dell’area delle Nord, espresso durante la nostra intervista video #3domande (qui il video):«Spiace constatare che il candidato sindaco del Pd non conosca affatto la città che vorrebbe amministrare. Parlando dell’importante e strategico progetto di rigenerazione urbana delle Nord, infatti, Maurizio Maggioni dichiara che nel piano mancherebbero proprio le funzioni che invece rappresentano i punti di forza di questa grande scommessa per la nostra città: se il candidato del Pd si fosse informato presso il Comune o leggendo i giornali, avrebbe infatti scoperto che il verde pubblico è il fulcro intorno a cui si sviluppa l’intero progetto di riqualificazione, con 26 milioni di euro erogati dalle Ferrovie Nord per realizzare quello che è già stato battezzato il futuro Central Park di Busto».

Prosegue la Tovaglieri: «Anche sulle rimanenti funzioni, Maggioni non è stato adeguatamente ragguagliato dai colleghi che siedono da cinque anni in Consiglio comunale: il progetto prevede infatti un mix di funzioni, garantito da un’equilibrata e fattiva collaborazione fra pubblico e privato. Grazie a 15 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia, la parte pubblica realizzerà un “condensatore sociale”, un edificio dove troveranno posto funzioni per i giovani, spazi culturali e di co-working, una biblioteca e altri servizi per tutte le età. A questo si aggiungerà un grande parcheggio, a cui il Comune ha destinato un investimento di 4 milioni di euro. Da parte privata, invece, i soggetti coinvolti nel progetto non realizzeranno solo spazi abitativi e commerciali, ma anche un senior living per anziani autosufficienti».

Un rendering del parco previsto nell’area delle Nord

Conclude la candidata della Lega:«Desidero infine rassicurare Maggioni, preoccupato che questo piano ambizioso possa rimanere inattuato: si tratta di un’eventualità impossibile poiché i finanziamenti ottenuti dalla Regione devono essere impiegati e rendicontati entro il 2026. Presto avremo il progetto esecutivo per quest’area strategica di Busto, a cui la giunta uscente ha dedicato impegno e risorse con l’obiettivo di restituire ai bustocchi uno spazio abbandonato da decenni».