Tutto pronto per la Strasaronno, la corsa che unisce solidarietà e sport

Domenica 26 settembre ripartirà la Strasaronno. Dopo un anno di interruzione forzata, la manifestazione podistica più importante della città tornerà in pista. Il programma è avvincente, come durante le edizioni passate, con ricchi premi per tutti e grandi sorprese.

E per assicurare che venga preservata l’atmosfera della festa, saranno osservate tutte le ultime direttive in termini di sicurezza (per es. green pass e mascherina entro i primi 500m).

L’iscrizione, come partecipanti singoli e come gruppi potrà avvenire come sempre on-line sul nostro sito: https://www.strasaronno.it/

Per chi preferisce correre in solitaria, sono state istituite due iniziative “virtuali”, una in preparazione all’evento, e l’altra che ci accompagnerà sino a fine anno. Aderendo si beneficia del pettorale come nella gara in presenza, della maglietta tecnica e di tante sorprese.

La Strasaronno si vuole confermare anche quest’anno come un evento per le FAMIGLIE, per gli AMICI che vogliono CAMMINARE INSIEME, aperta a tutti, dai BAMBINI ai MENO GIOVANI, e tutto in nome della solidarietà.

I proventi della manifestazione saranno devoluti alla Fondazione CLS, l’associazione organizzatrice dell’evento, che dal 1983 offre dignità ai disabili attraverso il lavoro. In particolar sarà finanziato il DISS (distretto innovazione sociale e solidale) già in corso di esecuzione. Questo progetto triplicherà gli spazi per la Comunità Alloggio e il numero dei disabili accolti; raddoppierà le aree per l’inserimento lavorativo e triplicherà il numero dei disabili lavoratori, dagli attuali 55 ai futuri 160; triplicherà gli spazi per i disabili autistici, aprendo il servizio all’età infantile; potenzierà le attività di formazione all’autonomia; realizzerà una palestra per i portatori di disabilità, una mensa e una sala polifunzionale. E nascerà un centro di ricerche che studierà una nuova tecnologia per usare materiali naturali altrimenti inutilizzabili.

Un meraviglioso connubio fra SOLIDARIETÀ , LAVORO, INNOVAZIONE, ECOLOGIA e SPORT: una REALTÀ davvero UNICA in EUROPA.