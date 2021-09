Un altro cambio alla viabilità di Malnate: doppio divieto di svolta all’incrocio della Farmacia Comunale

Da lunedì 13 settembre la viabilità di Malnate è cambiata sostanzialmente. I lavori sul muro del cortile di via Gramsci hanno portato al senso unico alternato sulla Briantea in via Varese, oltre alla varie inversioni di sensi di marcia nel centro storico, compreso quello più importante di via Rimembranze ora percorribile solo in direzione Varese.

Sulla strada principale malnatese c’è stata anche un’altra variazione da rimarcare rispetto alla viabilità: all’incrocio della Farmacia Comunale non sarà possibile, nelle due direzioni, svoltare a sinistra.

Nello specifico: chi proviene da Varese da via Martiri Patrioti non potrà imboccare via Bernasconi mentre per chi viene da Como da via Kennedy avrà il divieto di svoltare su via Diaz.

Nell’ordinanza si legge:

Fra le azioni del PUMS sono previste modificazioni viabilistiche comportanti provvedimenti di divieto di svolta a sinistra di alcune strade intersecanti l’ex SS 342 Briantea al fine di migliorare e mettere in sicurezza il tratto stradale in questione e rendere più fluido il traffico veicolare;

La necessità di anticipare i tempi di realizzazione di tale intervento rispetto alla pianificazione del PUMS al fine di agevolare la direttrice Varese-Como e ridurre l’impatto del traffico già soggetto a congestione per il cantiere stradale presente in Via Varese.

Via J.F.Kennedy direzione Varese: all’intersezione con via Bernasconi istituzione del divieto di svolta a sinistra verso Via Diaz mediante apposizione di segnaletica di solo obbligo a proseguire diritto o svolta a destra;

Via Martiri Patrioti direzione Como: all’intersezione con via Diaz istituzione del divieto di svolta a sinistra verso Via Bernasconi mediante apposizione di segnaletica di solo obbligo a proseguire diritto o svolta a destra.

L’ordinanza: det_ordi_129_2021