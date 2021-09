Riaperta la Briantea a Malnate. Nessun problema per il traffico

La Polizia Locale di Malnate, con l’ausilio della Protezione Civile, si è messa all’opera alle 4 di lunedì mattina – 13 settembre – per svolgere i lavori di riapertura della Briantea e le variazioni della viabilità nel centro storico, come previsto dall’amministrazione comunale.

L’arteria principale malnatese è quindi percorribile a senso unico alternato, diretto da un semaforo, per una cinquantina di metri, sotto il muro interessato dai lavori di messa in sicurezza. Per uscire da Malnate, in alternativa, si può percorrere via Rimembranze dal piazzale della chiesa parrocchiale di San Martino. Un cambio di senso di marcia particolarmente interessante, dato che sarà una “prova generale” per quando entrerà in essere il Piano della Mobilità Sostenibile. Di contro, non è più possibile svoltare dalla Briantea verso il cimitero.

Ricordiamo che il transito è ancora interdetto ai mezzi pesanti, mentre hanno ripreso a circolare da Varese a Malnate i pullman di linea.

C’era un po’ di preoccupazione in città per il cambio di viabilità ma la mattinata, in un giorno particolare come il primo delle scuole primarie e secondarie, non ha riservato criticità, anche nelle ore di punta.

Nella mattinata di lunedì si sono conclusi tutti i lavori per la nuova segnaletica stradale, orizzontale e verticale.