Un nuovo sponsor al fianco del Città di Varese: Etjca

Il Città di Varese accoglie un nuovo sostenitore: l’agenzia per il lavoro Etjca diventa top sponsor della società biancorossa per la prossima stagione sportiva.

Etjca, fondata nel 1999, è una delle agenzie per il lavoro più presenti sul territorio nazionale. Lia Amore, Area Manager Lombardia Ovest di Etjca, ha dichiarato: «Da sempre siamo vicini al mondo dello sport, dal professionismo al dilettantismo. Abbiamo sponsorizzato e sponsorizziamo società di calcio, pallavolo e basket. Ci siamo avvicinati al Città di Varese perché crediamo nei valori della società e nelle persone che la stanno guidando».

«È un motivo di orgoglio per la nostra società essere stati avvicinati da un marchio di valore assoluto che ha osservato quanto stiamo facendo e ha pensato di affiancarci in questa nuova stagione con convinzione», le parole del presidente del Città di Varese Stefano Amirante. «Sono sicuro che questo abbinamento porterà risultati importanti proprio perché trova la sua origine in una condivisione reale di strategie e valori per lo sviluppo di Varese».