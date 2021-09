Uno sportello per far conoscere le opportunità in Europa: l’idea dei giovani candidati Dem

Tra i giovani candidati della lista PD a sostegno di Davide Galimberti alle elezioni del 3 e 4 ottobre, figurano anche il Segretario Provinciale dei Giovani Democratici Matteo Capriolo e Helin Yildiz, ricercatrice con esperienza al Parlamento Europeo.

I due candidati del PD propongono la creazione di uno sportello che permetta ai giovani varesini di conoscere, informarsi e che comunichi in maniera efficace quali sono le offerte e le opportunità che l’Europa offre all’interno delle sue istituzioni, e non solo.

«E’ fondamentale – spiega Capriolo – che ai giovani della città di Varese vengano mostrate in maniera chiara e trasparente tutte le numerose opportunità internazionali che l’Europa ci mette a disposizione. Penso ad uno sportello, sia fisico che digitale, dove possano essere presentate tutte le iniziative dell’UE, come i tirocini nelle varie istituzioni europee, le attività lavorative, quelle di volontariato e i progetti di solidarietà».

«Provengo da un anno a Bruxelles, dove ho svolto un’esperienza lavorativa al Parlamento Europeo – afferma Yildiz – Varese è una città sempre più a vocazione europea, e questo passa anche e soprattutto per i giovani. L’ Europa offre molte opportunità di stage e di lavoro di cui tanti ragazzi non sono nemmeno a conoscenza; vogliamo che i giovani varesini ne usufruiscano il più possibile. Serve dunque una apposita piattaforma di informazione e di orientamento ben strutturata che faccia da punto di riferimento, in altro modo non è possibile essere a conoscenza di tutti questi progetti e bandi. È importante non solo a livello formativo, ma anche umano, perché contribuisce a farci sentire parte del grande progetto di integrazione europea».

«Questo Portale, già presente sul sito dell’Unione Europea, deve essere quindi ampliato e reso accessibile ai giovani varesini. Per raggiungere questo obiettivo sarà importante studiare la proposta insieme alla Camera di Commercio e collaborare con tutti i sindacati della zona» hanno poi concluso entrambi.