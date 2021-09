Valena candidato per Leggiuno: “Il nostro impegno per la revisione del PGT”

Un post di Facebook per sottolineare la posizione del gruppo “SiAmo Leggiuno” rispetto all’ultima variazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) votata in consiglio comunale a giugno e proposta dall’attuale maggioranza.

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, il candidato sindaco per Leggiuno Riccardo Valena spiega:”Nel nostro programma ci impegniamo nella revisione integrale del Piano di Governo del Territorio, dando voce alle esigenze di tutti i cittadini in perfetta armonia con le esigenze pubbliche, ambientali, turistiche e commerciali del territorio”.

E continua: “Ci teniamo a precisare che riguardo alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) adottata dal Consiglio Comunale del 18/06/2021, sarà nostra intenzione portare avanti la variante esclusivamente per valorizzare le opere di interesse pubblico per il territorio di Leggiuno, come la rotonda per i passaggi a livello a Sangiano e la pista ciclabile (da Sesto Calende a Laveno Mombello). Sarà invece bloccata la variante puntuale relativa al singolo terreno di interesse privato”.

E conclude: “Si terrà conto delle esigenze di tutti i Cittadini, onde sviluppare una variante generale che rispecchi gli interessi di molti e non soltanto quelli di alcuni”.