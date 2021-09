Via alla Serie A: Openjobmetis – Germani in diretta da Masnago

Scatta oggi – domenica 26 settembre – il campionato di Serie A per la Pallacanestro Openjobmetis Varese impegnata in casa dalle 17,15 contro la Germani Brescia. Biancorossi ancora senza Kell, ospiti al completo.

Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, realizzato in collaborazione con Winelivery, CLICCATE QUI.