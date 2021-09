Vicolo dell’Assunta a Busto Arsizio non sarà più cieco, si apre un varco dopo 30 anni

Dopo 30 anni di attesa, finalmente, vicolo dell’Assunta non finirà più contro il cancello della corte del ristorante Mirò ma, grazie ad un’apertura in un muro laterale i pedoni potranno finalmente attraversare il cortile e raggiungere la centralissima piazza Santa Maria anche da via Mazzini e via Roma, già tra loro collegate da un altro passaggio all’interno di un cortile.

Si tratta di una piccola rivoluzione che avvicina moltissimo il parcheggio Concordia al centro città. Chi lascerà l’auto in quel parcheggio potrà risparmiarsi un lungo giro attorno ai caseggiati per raggiungere le tre piazze principali di Busto Arsizio. Migliorerà anche la sicurezza della via, considerata un luogo lontano da occhi indiscreti da troppi incivili: «Il maggiore passaggio di persone è garanzia di minore microcriminalità» – spiegano i commercianti.

È una vittoria dei commercianti del centro, rappresentati da Alessandra Ceccuzzi, di Paolo Tognon e del papà Aurelio dopo una battaglia ventennale col Comune e col proprietario della corte retrostante che si è sempre rifiutato di lasciare il passaggio libero ai pedoni, tenendo chiuso il cancello.

È una vittoria anche dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani, come ha voluto ricordare anche Alessandra Ceccuzzi, perchè si è impegnato ad ottenere l’ok per l’apertura di un varco nel muro a fianco del cancello che è di proprietà comunale. Metà del cortile, infatti, fa parte della sede dei Servizi Sociali.