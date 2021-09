Young Politics: i giovani a confronto in un dibattito sulle amministrative di Varese

Come atteso questo settembre per Varese si sta rivelando un mese pieno di politica: le elezioni si avvicinano e i sette candidati sindaco e le loro liste cercano di portare avanti la propria campagna elettorale.

Tra numerose interviste, eventi ed ospiti importanti della politica nazionale, non bisogna dimenticarsi che in ognuna delle liste candidate alle amministrative 2021 (si vota il 3 e 4 ottobre) ci sono anche i giovani, pieni di idee e voglia di fare per migliorare la nostra città.

Per questo motivo YAAAS, progetto giovani firmato VareseNews, ha deciso di dare a tutti loro uno spazio in cui poter raccontare i motivi che li hanno spinti ad entrare in politica, quali sono le idee e gli interventi che ritengono necessari per Varese e per potersi confrontare con gli altri coetanei su tematiche importanti che coinvolgono tutti: ambiente, studio, ricerca del lavoro, cultura e tanto ancora.

Martedì 21 e mercoledì 22 settembre alle 20.30 VareseNews trasmetterà in diretta sulla sua pagina facebook un dibattito politico tra i candidati più giovani di ogni lista: Young Politics – I giovani per Varese.