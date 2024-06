Sciopero trasporto ferroviario, domenica di caos sui treni

È caos treni per lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato dalle organizzazioni sindacali e che durerà fino alle 02,00 di lunedì 17.

«I treni possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione», si legge sul sito di Trenord, dove viene inoltre specificato che «essendo una dornata festiva non son previste fasce di garanzia».

Solo il servizio aeroportuale Malpensa Express, in caso di cancellazioni, viene sostituito da corse non-stop tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa.

La situazione legata alla percorribilità delle tratte varia da linea a linea: sulla Treviglio-Milano-Varese, per esempio, sono garantite una ventina di corse; meno quelle garantite secondo quanto si legge nell’App di Trenord per la tratta Laveno Mombello-Varese-Saronno-Milano; 11 nel corsod ella gornata le corse sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano.

Alla stazione centrale di Milano problemi con molti viaggitori stranieri che non erano a conoscenza dello sciopero, e tempi di attesa per convogli in partenza che superano abbondantemente l’ora.