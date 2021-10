9 ottobre 1963, il disastro del Vajont

(Foto Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

58 anni fa una delle più grandi tragedie italiane: il disastro del Vajont. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963 quando nell’omonima valle tra Friuli e Veneto una frana proveniente dal monte Toc cadde nel bacino idroelettrico dove si trovava (e tuttora si si trova) la diga artificiale tragicamente passata alla storia per l’incidente che portò alla morte di oltre due mila persone. L’impatto creò un’onda alta più di 200 metri che superò la diga per poi abbattersi e radere al suolo i paesi limitrofi delle valli sottostanti, come mostrato nella foto storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.