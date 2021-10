Addio ad Adiana Fervida Fabbian, è stata sindaca di Lozza

Una sindaca amata, una donna che non aveva paura di prodigarsi per gli altri e di affrontare anche questioni importanti per la sua comunità, tanto da occuparsene come sindaco, ma anche come donna impegnata nel sociale: questa notte Lozza ha perso Adiana Fervida Fabbian, sindaca del paese che ha preceduto il primo mandato dell’attuale sindaco Giuseppe Licata.

Ed è stato proprio Licata con un post su facebook a dare la notizia della morte della donna, 69 anni, gravemente malata, ex insegnante e attualmente presidente della sezione Anpi del paese alle porte di Varese (nella foto, Adiana Fervida Fabbian assieme all’attuale sindaco Giuseppe Licata durante la sua prima campagna elettorale).

«È stata “madrina“ della mia prima candidatura per Lozza, ed è stata una donna di profondi valori che metteva a disposizione degli altri come sindaco ma anche in ambito associativo: era particolarmente attiva nel mondo della cultura e dell’integrazione». spiega Licata che ricorda l’impegno di Fabbian anche in momenti delicati del paese come quelli legati alla questione dell’arrivo dei lavori per Pedemontana «che affrontò in maniera coraggiosa e appassionata».

A nome della sua comunità il sindaco esprime cordoglio da parte di tutta la comunità, che ha il cuore spezzato dalla notizia» arrivata nella mattinata di sabato 30 ottobre.