Al via il progetto “Let’s Move” con UISP e gli altri enti di promozione sportiva

Uisp Lazio fa parte del progetto LET’S MOVE – #ioripartoconlosport, finanziato da Sport e Salute S.p.A e che si rivolge, in particolar modo, alle categorie più vulnerabili del nostro Paese, rese ancora più fragili dalla pandemia Covid-19.

Per intervenire su queste emergenze sociali verranno messi in campo da Uisp, Csi, Us Acli, Pgs e Csain, programmi di esercizio fisico e iniziative di supporto e valorizzazione dell’associazionismo sportivo di base per favorire la ripartenza sociale e sportiva del Paese consolidando il ruolo e la responsabilità sociale delle organizzazioni sportive di base nelle politiche di sviluppo del territorio e della comunità di riferimento, promuovere sani ed attivi stili di vita e benessere quotidiano e rimuovere tutte le barriere alla partecipazione delle persone inattive, oltre a contribuire a contrastare la sedentarietà.

Le attività di progetto spaziano da attività sportive codificate, proposte di gioco per bambini, ginnastica dolce per anziani, attività di sport inclusivo per disabili a sport individuali e progetti più “destrutturati” dedicati ai giovani e attività di sostegno all’integrazione e formazione per tecnici e dirigenti.

Tutte le attività vedranno la compartecipazione delle associazioni e società sportive affiliate ai cinque Enti di promozione sociale partner del progetto; verranno inoltre proposte misure di sostegno e di agevolazione a favore della Asd/Ssd come la diminuzione dei costi per le prestazioni sportive, l’utilizzo di impianti e facilities di proprietà o in gestione dagli Enti, linee guida, corsi formativi ed eventi sportivi per la ripresa delle attività. Saranno inoltre realizzate iniziative di valorizzazione e messa in rete delle buone pratiche realizzate dalle associazioni sportive.

I tecnici e gli operatori sportivi beneficeranno di moduli di formazione e aggiornamento: tra questi è previsto un modulo formativo rivolto a dirigenti e tecnici sul tema della Child Protection Policy-CSP. Si tratterà di un momento di formazione condivisa tra tutti gli Enti partner, da realizzare a distanza e, sulla scorta delle normative di volta in volta vigenti, in presenza per un numero limitato di operatori sportivi.

A supporto del progetto e delle sue attività interverranno università, centri di ricerca, enti locali e associazioni territoriali che fanno parte della fitta rete che Uisp, Csi, Us Acli, Pgs e Csain hanno su tutto il territorio nazionale.