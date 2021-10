Alla festa per Valentino Rossi anche il tocco magico made in Uboldo di Fabrizio Vendramin

Una grane festa tinta di giallo per l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi. Sabato 23 ottobre Tavullia, città natale del Dottore, si è colorata a festa per una serata tutta dedicata al pilota 42enne che ha deciso di appendere il casco al chiodo.

Nel corso della serata, insieme agli amici del Vale nazionale, da Uccio al fan club ufficiale fino alle Moto Benelli per i 110 anni di storia, c’era anche Fabrizio Vendramin, pittore e artista di Uboldo.

Vendramin, classe 1962, si è formato all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano per poi cominciare la sua carriera: prima cartellonista pubblicitario, poi decoratore, si è specializzato nella realizzazione di grandi murales e opere pittoriche legate all’arte figurativa. Le sue opere si trovano in Francia, Spagna, Germania, Lettonia e Ungheria. Alla fine del primo decennio si specializza come “uomo performer” realizzando ritratti in stile pop art esibendosi in “action painting” nelle piazze, locali, teatri e reti televisive.

Ed è proprio la sua abilità e la sua presenza scenica che gli hanno consentito di portare a a casa la vittoria del talent tv “Italia’s Got Talent” nel 2011 che all’epoca vedeva come giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, con tanto di festa eccezionale al suo ritorno a Uboldo.

Con lui in Romagna anche il presidente dell’associazione di Uboldo “Quelli che con Luca onlus” Andrea Ciccioni, papà del piccolo Luca, portato via da una leucemia infantile nel 2011.Da sempre fan di Valentino Rossi, l’associazione ha portato a Uboldo tanti gadgets del Dottore e l’evento “La Notte Gialla” nata in collaborazione con il Fan Club Valentino Rossi di Tavullia per raccogliere fondi per la ricerca.

Nel corso della serata dedicata al pilota, Vendramin ha realizzato un quadro con il volto di Valentino, applaudito dal pubblico e apprezzato dai tanti fan presenti in piazza.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI FABRIZIO VENDRAMIN A TAVULLIA