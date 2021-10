Alla libreria Il Dondolibro la presentazione de La Banda dei biscotti

Sarà presentato sabato 2 ottobre alle ore 11 negli spazi della libreria Il Dondolibro il nuovo libro di Martin Stigol: “La banda dei biscotti“ con le illustrazioni di Eleonora Arroyo. L’opera, edita da Asinelli Editori, sarà raccontata dall’autore nell’evento promosso da Progetto Zattera Teatro e Asinelli editore.

L’incontro si svolgerà anche in caso di pioggia.

Il Dondolibro è in via dell’Assunta 2, a Busto Arsizio.