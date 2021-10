In attesa dei risultati del ballottaggio: come sarà il consiglio comunale

Il professor Enzo Laforgia e la vecchia gloria leghista Gladiseo Zagatto, l’assessora Francesca Strazzi o l’ex assessore Giuseppe Montalbetti:

Sono alcuni dei candidati “in dubbio” per il ballottaggio, che per sua natura concede un maggior numero di posti in consiglio comunale alla coalizione che risultasse vincente, creando diversi scenari a seconda del candidato sindaco che dovesse prevalere.

Questo significa che alcuni dei candidati votati al primo turno saranno sicuramente eletti, ma altri lo saranno solo se vincerà la coalizione a cui sono legati.

Per farvi avere un’idea di cosa potrebbe succedere, a seconda del risultato elettorale, vi facciamo nel video i due diversi scenari che si potrebbero prospettare a seconda dei risultati del ballottaggio.