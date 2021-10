Bambini e Mal d’Autunno: come curarlo con i giochi all’aria aperta

L’autunno, con il suo flusso lento e i suoi paesaggi dai colori morbidi e caldi, è la stagione del cambiamento.

Ponte tra la calda estate ed il rigido inverno, ci accompagna con le sue giornate sempre più corte, l’aria che diventa frizzante, le prime piogge e quella nebbiolina che ci invoglia a stare sempre più spesso chiusi in casa.

Per i bambini l’autunno è anche il momento del ritorno a scuola e della ripartenza con i pomeriggi carichi di compiti ed attività extra-scolastiche che prendono il posto delle vacanze spensierate. Orari rigidi, regole ed impegni che riducono il tempo per il gioco ad uno spicchio di giornata da trascorre spesso al chiuso.

In questa fase di transizione, ben 4 persone su 5 in Italia sembrano soffrire di una condizione denominata per l’appunto “mal d’autunno” e che si caratterizza con sintomi e stati d’animo come stanchezza, apatia, inappetenza, ma anche nervosismo, irritabilità e malinconia.

Come affrontare il Mal d’Autunno

Per aiutare soprattutto i bimbi ad affrontare quella fase delicata che è il cambio di stagione, è sufficiente far ricorso alla logica ed al buon senso e seguire qualche semplice consiglio, come:

– regolarizzare i ritmi e le abitudini di vita a partire dal sonno, creando una corretta routine sia nell’orario in cui si va a dormire che nel numero di ore di riposo;

– curare l’alimentazione facendo riferimento ai cardini della dieta mediterranea;

– rallentare e prendersi il giusto tempo per svolgere tutte le attività senza esagerare nel voler fare tutto rischiando di stressare troppo i bambini;

– stare più tempo possibile all’aria aperta, un vero toccasana sia per l’umore che per le difese immunitarie.

La Natura è un perfetto rimedio a tanti disturbi ed è considerata da sempre come un vero e proprio antidepressivo privo di effetti collaterali.

Ecco perché bisognerebbe cercare di trascorrere quanto più tempo possibile all’aperto con i bambini, senza preoccuparsi troppo delle temperature autunnali perché il freddo non fa ammalare.

Al contrario, passare del tempo all’aria aperta anche in autunno e in inverno ha una lunga serie di vantaggi per i bambini sia in termini di salute che di opportunità di crescita e di sviluppo psicofisico.

C’è una bella frase di Brian Hoffman che recita

“Forse i nostri problemi sono iniziati quando abbiamo smesso di saltare nelle pozzanghere e ci siamo preoccupati di non bagnarci i piedi”

Festa di compleanno in autunno con Il Faro Blu

Se il compleanno di tuo figlio o della tua bambina cade in autunno, sappi che organizzare il compleanno all’aperto con Il Faro Blu ti offre tante opportunità, a partire dalla splendida location che la natura ti mette a disposizione. Foglie, pigne, ghiande e rametti di legno gli unici ingredienti che ti servono per ottenere uno splendido risultato e rendere felice tuo figlio.

Ci sono tantissime attività tra le quali puoi scegliere per coinvolgere i bambini ed organizzare una festa di compleanno indimenticabile in autunno che ti permettono tra l’altro di trascorrere qualche piacevole ora all’aperto e godere appieno delle tiepide giornate d’autunno in totale armonia con la natura.

Potete:

passeggiare nei boschi o fare un bel giro in bicicletta raccogliere le foglie cadute, pigne, ghiande e rametti di legno raccogliere le castagne per poi cucinare insieme le caldarroste oppure fare una bella torta di compleanno usare le foglie raccolte per dipingere, fare collage o scrivere una dedica con una bella frase di auguri per il festeggiato mangiare i cachi dall’albero, raccolti dagli adulti se i bimbi sono piccini raccogliere rametti e legna per il camino e poi godersi tutti insieme una bella cioccolata calda con biscotti costruire una mangiatoia per l’inverno degli uccellini trascorrere un pomeriggio in una fattoria didattica

Ogni occasione è una fantastica opportunità per trascorrere del tempo con i nostri bambini e l’autunno, con i suoi colori caldi ed i ritmi lenti, è un momento speciale per vivere qualche ora insieme all’aria aperta!