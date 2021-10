Canottaggio e canoa: sette ori e quindici medaglie tricolori per il Cus Insubria

Gli atleti del Cus Insubria lasciano il segno ai campionati universitari di canoa, kayak e canottaggio che si sono disputati nella classica cornice di Sabaudia – che è anche sede del centro federale della FIC – nello scorso fine settimana. La branca sportiva dell’ateneo varesino si presentata con una squadra decisamente competitiva in un evento che ha visto impegnati molti sportivi già nel giro delle nazionali di riferimento.

Tra i punti di forza del Cus Insubria sicuramente il tecnico, Giovanni Calabrese, ex azzurro (iridato nel 1997 nel 4 di coppia, bronzo olimpico a Sidney 2000 nel doppio) oggi dt della Canottieri Gavirate e “Allenatore dell’anno” nel 2020 per la Federcanottaggio grazie ai tanti successi ottenuti dal club rossoblu.

I ragazzi dell’Insubria hanno mantenuto le aspettative della vigilia aggiudicandosi ben 15 medaglie, di cui 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi in ambito femminile e 4 ori e 4 bronzi in ambito maschile, un risultato di tutto rispetto anche in considerazione del fatto che si trovavano al cospetto di colossi quali Cus Milano, Cus Roma, Cus Torino. Il titolo nazionale è andato a un’altra “provinciale”, il Cus Pavia che ha primeggiato nelle discipline di canoa e kayak, davanti al Cus Roma e al Cus Milano. Nelle gare di canottaggio a squadre la vittoria è andata al Cus Torino che ha preceduto il Cus Pavia ed il Cus Milano.

La formazione del CUS Insubria era così composta. Nel femminile hanno gareggiato Claudia Bernasconi, Sara Borghi, Laura Manzocchi, Linda Manzoni, Isabella Mondini, Isabella Parravicini e Greta Schwartz; nel maschile erano invece presenti Alan Bergamo, Sebastiano Carrettin, Paolo Covini, Roberto Gerosa, Lorenzo Morello, Andrea Pazzagli, Riccardo Peretti ed Enea Tamborini.

Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) Antonio Dima che si è detto molto soddisfatto della copiosa partecipazione di delegazioni universitarie provenienti da tutta Italia, composte da atleti di grande spessore tecnico che si sono dati battaglia a Sabaudia, mettendo in campo tenacia, cuore e tanta competitività.