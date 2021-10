Cantiere concluso anche per la Scuola dell’infanzia Ronchetto Fè

“Un’altra scuola varesina resa efficiente, sostenibile e moderna”. Così Palazzo Estense annuncia la fine dei lavori in corso da inizio estate alla scuola dell’infanzia statale Ronchetto Fè (IC Varese 2 Pellico). Si tratta di una nuova sfida vinta nel più ampio progetto di riqualificazione di 38 edifici scolastici in città per “Varese fa scuola“, per un totale di oltre 3 milioni di euro investiti.

In linea con gli obiettivi del grande progetto per l’edilizia scolastica, il cantiere era finalizzato all’ammodernamento ed efficientamento energetico: sono stati installati pannelli fotovoltaici, una nuova pompa di calore, un sistema di telecontrollo, illuminazione a Led, isolamento a cappotto e sostituzione di tutti i serramenti.

Si tratta di un maxi piano di riqualificazione degli edifici scolastici che segue quello già eseguito negli anni scorsi. L’obiettivo è che le strutture scolastiche siano effettivamente sostenibili, efficienti, sicure, moderne, con alte prestazioni energetiche per ridurre le emissioni inquinanti e ottenere inoltre un sensibile risparmio economico.