Castagnata d’Autunno al Parco Alto Milanese

Un pomeriggio al Parco Altomilanese per salutare l’autunno tra i colori del parco, con caldarroste e Vin Brulé gratuito, musica popolare, tanti spettacoli e animazioni per i più piccoli.

La Festa d’Autunno è in programma domenica 10 ottobre dalle 14. Per i bambini ci sarà lo spettacolo “L’ape e il serpente”, a cura di Radice Timbrica Teatro, e ancora tanta animazioni e visite guidate per tutte le età.

Vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti! (le offerte libere andranno a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano). La castagnata è organizzata dal Consorzio Parco Altomilanese con i gruppi Alpini di Castellanza Busto Arsizio e Legnano che dopo un anno di pausa tornano al parco per uno degli eventi più attesi.