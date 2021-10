Cinque anni fa moriva Andrea Badoglio, era stato candidato sindaco di Varese

Il 31 ottobre ricorre il quinto anniversario dalla improvvisa e scioccante morte di Andrea Badoglio, fondatore del movimento Varese Civica e candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2016.

Badoglio, 46 anni all’epoca della sua scomparsa, era morto nella sua abitazione di Sant’Ambrogio per un attacco cardiaco.

E’ stato lui, insieme a Luigi Manco, a far nascere la pagina facebook La Varese Nascosta, di cui ora c’è un importante gruppo che ne ha raccolto l’eredità.

Badoglio ha animato – soprattutto in quelle elezioni del 2016 – il dibattito politico a Varese. Si era candidato sindaco fondando un movimento, successivamente si era impegnato in una serie di battaglie politiche e associative a favore della città. Era stato tra i promotori del no al parcheggio della Prima Cappella.

Particolarmente nota la sua posizione di forte critica rispetto alla gestione della Fondazione Molina dell’epoca, che gli era valsa una serie di attacchi, anche personali, sulla sua condizione economica. In quell’occasione aveva risposto con una lettera carica di dignità in cui raccontava i suoi pregi e i suoi difetti, le sue battaglie e i suoi errori. Scritta con quella sincerità e schiettezza che rappresentavano la cifra dell’uomo.