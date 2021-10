Daniele e la sua Luino: “Raccolgo spazzatura per amore dell’ambiente”

Daniele all’apparenza può sembrare “buffo”, fa su e giù per le strade di Montegrino Valtravaglia, stazionando talvolta a Luino e Germignaga, con un carrello pieno di “cianfrusaglie” e la sua fedele cagnolina Kira.

Nell’ultimo periodo si è parlato del suo personaggio un po’ “strano” tra le vie dei paesini interessati e, tra qualche video postato sul gruppo di Facebook Luino e il racconto di lui che raccoglie l’immondizia per strada, è diventato come l’amico di tutti ma soprattutto dell’ambiente.

Nel 2006 ha perso il lavoro da giardiniere e da quel momento ha deciso di vivere in maniera diversa. La sua guida è la natura, per riscaldarsi raccoglie la legna e nel frattempo pulisce i luoghi che cammina, mettendo nel suo carrello tutti i rifiuti che incontra.

«Più vado avanti e più mi accorgo che il problema più grande del mondo è la spazzatura – racconta Daniele – E quindi ho deciso di mettermi anche io al 100% nell’immondizia diventando, con accezione positiva, l’uomo immondizia, vestendomi solo con cose recuperate».

Il suo appello: «Non è mica da tutti tenere in ordine l’ambiente ma è fondamentale farlo. Non c’è nessuno stipendio se non la soddisfazione di dire “ho fatto la mia parte per l’ambiente”».

Solo così si è voluto raccontare, con un sorriso in volto. Probabilmente una piccola parte della sua storia, ma alla domanda: “Sei felice della tua vita”, lui ha risposto: “Si”.