Davide Galimberti incontra il suo “collega candidato sindaco” Carlo Alberto Coletto

Davide Galimberti, proclamato sindaco di Varese ieri mattina, ha dato il via a una serie di riunioni con gli altri colleghi di campagna elettorale: i candidati sindaci e gli schieramenti politici che si sono presentati alle elezioni.

Una iniziativa già annunciata nei giorni scorsi, e che nella mattina del 21 ottobre si è concretizzata con il primo incontro con Carlo Alberto Coletto, il candidato sindaco di Azione.

«Si tratta di una serie di appuntamenti che hanno l’intento di avviare il confronto con tutte le forze politiche e civiche – ha spiegato Davide Galimberti – Nel segno del massimo dialogo per le sfide che ci attendono nei prossimi anni. Questa mattina con Coletto ci siamo confrontati in particolare sui temi della salute e sulle opportunità offerte dal PNRR in materia di rigenerazione e modernizzazione della città».

Nei prossimi giorni Galimberti incontrerà anche gli altri candidati: sono già fissati gli appuntamenti con Caterina Cazzato, Francesco Tomasella, Pippo Pitarresi e Matteo Bianchi.

Resta ancora da definire, però, la data dell’incontro più delicato: quello con Varese 2.0 e il suo ex vicesindaco.