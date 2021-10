Una domenica di escursioni e letture nella Valle del Lanza a Malnate

Un appuntamento con la natura e la lettura a Malnate, più in particolare nel bellissimo contesto della Valle del Lanza.

Domenica 10 ottobre, la proposta dell’appuntamento a cura del sistema bibliotecario della Valli dei Mulini, con la collaborazione del Comune di Malnate e il sostegno di Fondazione Cariplo, è di un’escursione con letture grazie all’intervento del naturalista Alessio Martinoli.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 in via Zara, in località Folla, alle porte della Valle del Lanza.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Malnate biblioteca@comune.malnate.va.it oppure sul sito www.ceposto.it

Prenotazione obbligatoria – Richiesto Green Pass