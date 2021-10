Domenica di festa contro il tumore al seno

Domenica in piazza a Ispra per l’iniziativa “Insieme” domenica 24 ottobre dalle 10 alle 17 in piazza Locatelli. Mercatini, castagne, degustazioni, zucchero filato e tanti eventi dedicati anche ai bambini nell’iniziativa dell’associazione Amici di Ispra Aps, per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione del tumore al seno.

Per tutta la giornata si tiene un mercatino “zero waste eco friendly”, per sensibilizzare riguardo l’importanza dell’utilizzo di materie prime sostenibili. Per l’occasione, gli artisti ispresi espongono le loro opere e i partecipanti potranno gustare bevande, zucchero filato, popcorn e anche le tradizionali castagne preparate dai volontari dell’associazione genitori e degli alpini ispresi.

Il ricavato dell’evento verrà donato ad Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) Varese – sezione di Ispra, per la prevenzione ed il sostegno delle donne operate di tumore al seno. L’associazione sarà presente alla manifestazione con un info-point.