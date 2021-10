Dopo due anni Ligornetto chiude nuovamente il centro ai frontalieri nelle ore di punta

Da lunedì 18 ottobre il comune svizzero di Ligornetto torna a chiudere le vie del centro nelle ore di punta.

L’obiettivo dichiarato, evitare l’invasione di auto che caratterizza gli orari dell’entrata in Canton Ticino dei frontalieri italiani, al mattino e alla sera. Divieto di transito nelle vie del centro dalle 5 alle 8 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30.

La conseguenza immediata è che i frontalieri non potranno più passare dal valico di Clivio-Bellavista che usavano in molti come scorciatoia e dovranno scegliere altre strade: passare dal Valico del Gaggiolo, da Saltrio-Arzo oppure dal valico di San Pietro-Stabio.

Molto del traffico deviato da Ligornetto finirà a Stabio e si riproporrà esattamente la stessa situazione che aveva portato il Comune di Stabio a proporre ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, bloccando di fatto per due anni l’iniziativa presa dal Comune di Ligornetto nel 2015.