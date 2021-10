Due escursioni con gli amici del Cai Luino

Per domenica 31 ottobre la proposta del Cai di Luino è quella di fare una breve sgambata sulle montagne di casa, con meta il monte che domina Dumenza, il monte Clivio. Mentre per una giornata alla scoperta della storia, giovedì 4 novembre, la meta e il contesto cambia, e viene proposta una visita al Sacrario della Gera di Voldomino, un piccolo complesso monumentale che presenta su entrambi i lati interni i ritratti ad olio dei partigiani massacrati in quel luogo, ognuno accompagnato da una piccola coccarda con il nome, più il ritratto di Don Piero Folli, parroco di Voldomino all’epoca dei fatti. Tanti altri dettagli e curiosità verranno poi spiegate dagli accompagnatori del Cai Luino, che ripercorreranno passo passo la storia di quel luogo.

L’impegno da parte del Cai Luino non conosce una fine, ed è proprio per questa voglia di fare, di scoprire e di camminare che le loro iniziative sono sempre così partecipate e apprezzate. Un associazione da sempre presente sul territorio che ha visto i suoi soci impegnarsi con dedizione per la piena realizzazione delle giornate proposte. Giusto sarebbe quindi riconoscerne l’impegno ma soprattutto i volti. Per questo motivo lunedì 1 novembre, presso la chiesa parrocchiale di Luino alle ore 8.30 ,verrà celebrata una S. Messa dove saranno ricordati i Soci della Sezione di Luino, «che ci hanno lasciato per camminare sulle montagne del cielo».

Programma per domenica 31 ottobre:

Tempo h3.30 – dislivello 350m – difficoltà E

Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianluigi 3356192247 – Gianni 3387768131

Ritrovo posteggio Poppino partenza h9.10 per Dumenza-Trezzino inizio escursione h9.30

h.9.00 ritrovo posteggio poppino

h.9. 10 partenza per Dumenza-Trezzino

h.9.30 inizio escursione

Documento valido per l’espatrio e pranzo al sacco

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 25 ottobre ore 9 a venerdì 29 ottobre ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.

Programma per giovedì 4 novembre:

Tempo h2.30 – dislivello 104m – difficoltà T/E

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianluigi 3356192247

h 13.20 ritrovo posteggio tribunale Voldomino

h13.30 partenza

Per iscriversi: le richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da venerdì 29 ottobre ore 9 sabato 30 ottobre per i soli Soci CAI Luino – mentre da lunedì 1 novembre ore 9 a martedì 2 novembre ore 18 anche per i soci di altre sezioni, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.

In caso di rinuncia alla partecipazione alle due escursioni avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WhatsApp ad uno degli accompagnatori citati sopra, in base all’escursione che deciderete di fare. Lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. In caso di meteo avverso escursione annullata