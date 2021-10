Freddo e alcol, intervengono le ambulanze nel centro di Gallarate

Torna il freddo vero (soprattutto notturno) e tornano anche i problemi per le persone senzatetto a Gallarate, in cui le difficoltà materiali s’intrecciano spesso con problemi di dipendenza da alcol.

Alle 8 del mattino di oggi, martedì 26 ottobre, il 118 è intervenuto per soccorrere una persona senza casa che si era accampata all’ingresso della galleria tra via XX Settembre e piazza Guenzati.

L’allarme è stato dato intorno alle 8, è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: l’uomo – 46 anni, in leggero stato confusionale – è stato avvicinato dagli operatori e assistito, ma alla fine non ha avuto bisogno di trasferimento in ospedale.

Nella serata di lunedì invece, intorno alle 20, l’ambulanza della CRI di Gallarate (nella foto) è intervenuta in piazza Risorgimento, nella zona d’angolo che è luogo ritrovo ad ogni ora (comprese alcune persone con evidenti problemi di dipendenze, tornate nell’ultimo periodo). Il 118 – affiancato anche da una volante della Polizia – ha soccorso un 42enne che aveva esagerato con l’alcol e che è stato portato in ospedale (in codice verde).