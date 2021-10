“Grazie Alpini per la pulizia del Parco in via Nelson Cenci”. Poche semplici parole e una foto in segno di gratitudine e riconoscenza nei confronti degli Alpini della sezione di Varese per il lavoro di pulizia e manutenzione svolto nell’ultimo anno e mezzo, da quando, a pochi di metri dall’Ospedale del Circolo, è stata inaugurata la nuova via a Nelson Cenci.

A ringraziare pubblicamente gli Alpini è un nostro lettore di Varese, abitante in via San Michele del Carso, che, prima dell’inaugurazione della via, lamentava lo stato di abbondando e degrado nella via e nel boschetto dei Poeti oggi dedicati allo scrittore (citato anche ne “Il Sergente della neve” di Rigoni Stern) che a Varese fu primario del reparto di otorinolaringoiatria e docente universitario.