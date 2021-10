Halloween nelle Biblioteche da paura del Sistema Panizzi

Il Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi si prepara ad Halloween con cinque biblioteche pronte a coinvolgere bambini e ragazzi in nuove avventure da brividi, tra storie di paura e laboratori di mostruosità dedicati ai piccoli lettori.

Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo

MISTERY BOX DA PAURA

Per tutta la settimana, fino a sabato 30 ottobre, i bambini di età compresa tra 6 e 12 anni potranno ritirare dei misteriosi pacchettini preparati dalle bibliotecarie apposta per loro.

All’interno di ciascun pacchetto:

Uno spaventoso libro della biblioteca da prendere in prestito

Delle caramelle gustose

Un kit per creare un terrificante mostro!

Una foto del mostro di halloween realizzato potrà poi essere spedita all’indirizzo biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it e sarà pubblicata sui social della biblioteca.

Biblioteca di Samarate

HALLOWEEN IN BIBLIOTECA

Sabato 30 ottobre alle 10

Lettura di storie terrificanti e creazione decorazioni mostruose in biblioteca insieme ai bambini dai 6 ai 10 anni che potranno partecipare mascherati.

Prenotazione necessaria allo 0331 720252 negli orari di apertura della biblioteca.

Biblioteca Civica di Besnate

AL TEMPO DELLA CREATIVITÀ

Sabato 30 ottobre dalle 10 alle 12

Laboratori creativi con materiali di riciclo sono proposti ai bambini in età scolare (indicativamente 6-9 anni) dalla Banca del tempo di Besnate

Contemporaneamente i genitori potranno cimentarsi in un laboratorio dedicato loro per creare un costume di Halloween (portare una forbice grande)

Il numero di posti è limitato e la prenotazione obbligatoria scrivendo a bancadeltempo.besnate@gmail.com.

Biblioteca di Carnago

HALLOWEEN IN BICA BICA

Sabato 30 ottobre, ore 14.30 e 16

In Bica, Biblioteca Carnago, per mostruosi festeggiamenti in occasione della festa più spaventosa dell’anno con letture a tema e laboratorio mostruoso rivolti ai bambini in due appuntamenti divisi per fasce di età: alle 14.30 i più piccoli (indicativamente dai 5 ai 7 anni) e alle ore 16 i più grandi, dagli 8 ai 10 anni.

I bambini sono invitati a partecipare mascherati e potranno poi fermarsi a merenda alla castagnata organizzata dal Gruppo Alpini di Carnago.

Info e prenotazioni a questo link

Biblioteca di Cairate

HALLOWEEN IN MONASTERO

Evento Sold Out