Halloween è un gioco di coraggio al Parco Lura

Il centro biodiversità del Parco Lura gestito da Koinè cooperativa sociale invita bambini e ragazzi a due eventi per Halloween in cui sfidarsi per risolvere situazioni piene di mistero.

Venerdì sera i bambini dai sei ai dieci anni parteciperanno alla serata sulla potenza della magia e sabato i ragazzi dagli 11 ai 15 anni cercheranno di fermare un rapitore.

Venerdì 29 ore 20.30

MAGOSCURO È TRA NOI

A Lomazzo, Centro della Biodiversità del Parco Lura

Halloween si avvicina e la porta che separa i due mondi si sta per aprire…

Ma c’è qualcosa di strano: un antico mago si è impossessato delle quattro forze che governano gli equilibri intoccabili.

Scopo del gioco è scoprire di cosa si tratta per evitare che l’inevitabile accada.

Solo per bambini in età scolare (6-10 anni) coraggiosissimi assieme alle loro famiglie.

Sabato 30 ottobre – ore 20.30

CACCIA AL RAPITORE

A Saronno, in via Don Volpi (all’ingresso del Parco)

Un ricco antiquario è stato rapito. Chi è stato e perché? Solo dei detective in gamba possono riuscire a risolvere il caso!

Il gioco è rivolto a famiglie e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni.

Per entrambe le iniziative occorre la prenotazione: prenotazioni@koinecoopsociale.it o 3472135789

Il costo è di € 7 a partecipante.

Ogni partecipante deve essere accompagnato da un adulto e per i maggiori di 12 anni sarà necessario il green pass.