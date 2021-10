Incidente tra auto e moto a Saronno, ferito un 58enne

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in un incidente tra un’auto e una moto a Saronno. (foto d’archivio)

È successo alle 16 di sabato 16 ottobre, in via Varese all’altezza dell’incrocio con via Archimede, nella zona industriale verso Caronno: sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza della Croce Rossa Saronno. L’uomo ferito è stato portato in ospedale in codice giallo, ferito ma non in pericolo di vita.