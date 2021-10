La Caronnese in Valle d’Aosta per invertire la rotta

Non è un momento facile per la Caronnese, che arriva da due sconfitte di fila (Derthona e Vado) e ha di fronte una trasferta tutt’altro che facile. I rossoblu scenderanno in campo domenica 10 ottobre (ore 15.00) a Montjovet contro gli ambiziosi valdostani del Pdhae.

La squadra di mister Manuel Scalise è a due punti in classifica, nelle zone basse della graduatoria, e deve cercare presto di invertire la rotta per non complicare ancora di più la situazione.

Il Pdhae, che in estate si era affidato all’allenatore ex Bra Fabrizio Daidola, dopo due sole giornate ha fatto dietrofront richiamando Roberto Cretaz, il tecnico che ha portato i valdostani dall’Eccellenza alla finale playoff in Serie D.