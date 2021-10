La Libreria Millestorie torna a riveder le stelle, anche ad Halloween

La piccola libreria indipendente di Fagnano Olona come Dante: «dopo un inferno di Covid durato due anni, torniamo a riveder le stelle», annuncia la titolare Laura Orsolini che proprio ieri lunedì 25 ottobre ha potuto inaugurare una nuova stagione di corsi in libreria.

«Ripartiamo alla grande con un corso di scrittura creativa il lunedì pomeriggio in cui parlare di storie, romanzi e scrittura», annuncia la libraia prima di svelare un’altra novità.

Domenica 31 ottobre in occasione di Halloween un’apertura straordinaria dalla libreria in mattinata a partire dalle ore 11.30, per un laboratorio speciale dedicato ai più piccoli con Manuela Cazzaro di Manuamano che insegnerà ai bambini a creare dei bellissimi ma spaventosi pipistrelli.

Per info e prenotazioni per i corsi di scrittura o per il laboratorio creativo scrivere a libreriamillestorie@gmail.com oppure inviare un messaggio al 3458987827″