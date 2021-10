L’attività di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Angera riparte con un nuovo ambulatorio

L’attività di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Angera riparte dai servizi attivi prima dell’emergenza covid, anzi di più. Oltre a tutti gli ambulatori già presenti all’Ondoli, infatti, e interrotti temporaneamente per far fronte alla pandemia, si è aggiunto il nuovo ambulatorio di Uroginecologia e Urodinamica.

“E’ con soddisfazione che apriamo questo nuovo ambulatorio – ha commentato il Prof. Fabio Ghezzi, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’ASST Sette Laghi -. Già da prima che il Covid ci imponesse la sospensione delle attività, avevamo programmato di aprire questo nuovo servizio, consapevoli della sua rilevanza per la popolazione femminile dell’area sud del Verbano e non solo. Si tratta infatti di un ambulatorio presente solo ad Angera per tutta l’area del Verbano e sul quale vogliamo ulteriormente investire in futuro”.

L’avvio di questa nuova attività è stato possibile grazie all’acquisizione di una nuova apparecchiatura per urodinamica, indispensabile sia per le problematiche di incontinenza urinaria femminile, sia per le patologie del pavimento pelvico. E’ stato inoltre necessario formare specificamente il personale, condividendo i protocolli aziendali in uso al Del Ponte. “Come tutte le altre attività di ginecologia e ostetricia disponibili nella sede di Angera, anche l’ambulatorio di Uroginecologia e Urodinamica opererà in stretta collaborazione con il centro Hub di Varese – tiene a precisare Ghezzi -. Lo stesso principio vale per l’attività chirurgica: ogni settimana sono attive tre sale operatorie di Ginecologia in cui lavorano gli specialisti di Angera, di Cittiglio e di Varese, con la partecipazione degli specializzandi di Ginecologia e Ostetricia dell’Università dell’Insubria”.

“Come promesso, l’Ospedale di Angera, il cui contributo durante la pandemia è stato determinante per accogliere i pazienti covid che avevano bisogno di un’assistenza successiva alla fase più acuta, torna ad erogare l’attività precedente all’emergenza, arricchendosi al contempo di nuovi servizi – commenta il Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi, Gianni Bonelli – Questo nuovo ambulatorio è già di per sé un importante risultato, ma è anche la conferma dell’impegno costante per valorizzare l’Ospedale di Angera”.

Nel dettaglio, ad Angera sono ora attivi e prenotabili tramite tutti i canali del SSR, i seguenti ambulatori:

– Ambulatorio ECOGRAFIE ostetriche (I°/II°/III° TRIMESTRE) – Ambulatorio COLPOSCOPIA – Ambulatorio PAP TEST – Ambulatorio TAMPONI GINECOLOGICI – Ambulatorio VACCINAZIONI PAPILLOMAVIRUS e PERTOSSE – Ambulatorio GINECOLOGIA – Ambulatorio ECOGRAFIE GINECOLOGICHE – Ambulatorio GRAVIDANZA FISIOLOGICA – BASSO RISCHIO OSTETRICO – Ambulatorio URODINAMICA