A Leggiuno l’insediamento dalla seconda giunta Parmigiani

Nella serata di lunedì 18 ottobre si è tenuto l’insediamento della seconda giunta guidata da Giovanni Parmigiani con la nomina degli assessori e dei consiglieri comunali. Un primo consiglio che, come da regolamento, è servito per svolgere le formalità di rito ma anche per conoscere i volti e i nomi di coloro che governeranno il comune nei prossimi cinque anni.

Giovanni Parmigiani ha confermato Pier Davide Fantoni nel ruolo di vicesindaco con delega alla programmazione, urbanistica, lavori pubblici e protezione civile. Gli assessori: Alessio Molinari assessore con delega alla Cultura e al Turismo, Paolo Costantini alla Pubblica Istruzione e al Terzo Settore e Chiara Bodio alla Comunicazione e alle Politiche Giovanili.

I consiglieri comunali: Renzo Gabriele Keller con delega all’Ambiente, Francesca Riva alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità, Barbara Zarantonello alle Politiche sociali e Iseo Barco allo Sport e al Terzo Settore.

Ai banchi della minoranza siedono invece Stefano Introini della lista “Leggiuno per il Lago Maggiore 2021-2026”, Riccardo Valena, Lino Betti e Elena Binda per la lista “Siamo Leggiuno”.

Giovanni Parmigiani prima dell’inizio della seduta ha ringraziato i presenti, auspicando “che si possa lavorare insieme per la nostra comunità”.