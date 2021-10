Leslie Mulas ha scelto la giunta, martedì 19 ottobre il primo consiglio comunale a Besano

Dopo aver festeggiato la vittoria elettorale lunedì sera nella piazza del Municipio illuminato dal tricolore, il sindaco Leslie Mulas, riconfermato per il secondo mandato, è pronto al giuramento nel corso del primo consiglio comunale.

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio è in programma martedì 19 ottobre alle 21, in Sala consiliare. Per rispettare le norme anti Covid sarà possibile l’ingresso solo a 30 persone, ovviamente con mascherina e green pass.

Il sindaco Mulas ha anche definito la giunta, che sarà composta da Flavia Gervasini, riconfermata nel ruolo di vicesindaco e dall’assessore Marco Muraglia, nuovo eletto.