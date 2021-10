L’incontro informale in Veddasca fra gli amministratori di confine

Nella giornata di ieri, sabato 2 ottobre 2021, si è rinnovato alla Trattoria “Saredi” di Armio l’incontro oramai tradizionale con gli amministratori svizzeri – e nostri confinanti – del Comune di Gambarogno (CH).

Un incontro importante, il primo dopo le elezioni del Comune elvetico che diverse novità ha portato in quella compagine.

E’ stata la prima volta del sindaco Gianluigi Della Santa, del Vicesindaco Michele Sussigan, del neo Municipale Cristina Zerbola e del confermatissimo Gianpietro Ferrari, che da queste parti è praticamente di casa, considerato che la mamma era proprio di Armio. Li accompagnava il segretario comunale Alberto Codiroli, mentre era assente (ma ben giustificato) Tiziano Rossi.

Una nutrita rappresentanza del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca li ha incontrati per parlare dei mille argomenti che ci accomunano, insieme alla gestione dei Valichi di Zenna e Indemini. Sicurezza, approvvigionamento idrico, trasporti, frontalieri, navigazione. Ma anche Cultura, turismo, scuola, spettacolo.

«Cambiano gli attori, non il copione. “La frontiera l’hanno inventata gli uomini, non certo Dio”. Da qui in avanti, solo l’ orgoglio per questa capacità di leggere in maniera transfrontaliera i tanti temi che ci accumunano. E poi, tanta amicizia, tante risate, tanti progetti», spiegano dal Comune dell’Alto Lago.