Lo scatto della Uyba si ferma a Chieri: Busto battuta 3-0

Prima sconfitta stagionale per la Uyba che al Pala Fenera di Chieri perde per 3-0 (25-20, 25-19, 26-24) contro le padrone di casa della Real Mutua. Dopo un primo set equilibrato, Grobelna e compagne hanno preso in mano le redini della gara e si sono imposte, con una buona prestazione corale di fronte a una Unet non troppo vivace.

Top scorer per le biancorosse, come di consueto, l’opposto Mingardi (16 punti), seguita da Gray (14). Dall’altra parte della rete Chieri è stata trascinata da Frantti (per lei 16 punti, 54% offensivo) e dalle ex Grobelna e Villani (13 a testa) che hanno spinto le padrone di casa a una vittoria meritata.

A fine partita l’albizzatese Lucia Bosetti si congratula con le avversarie per l’ottima prestazione e ammette i tanti errori di Busto: «Ci aspettavamo un Chieri così forte, l’ha dimostrato lo scorso campionato e in casa soprattutto: le giocatrici hanno dei riferimenti importanti in questo palazzetto dove non è semplice giocare. Complimenti a loro perchè hanno preparato veramente bene la partita. Noi dobbiamo sistemare le cose che non sono andate stasera, che sono tante, ma noi non siamo queste».

Anche coach Musso sottolinea la necessità di alzare l’asticella per poter essere competitiva con le squadre migliori: «Innanzitutto complimenti a Chieri che ha messo in piedi una partita che è nelle sue corde e che quest’anno ancora non aveva mostrato. Noi dobbiamo assolutamente capire che in questo modo noi non possiamo affrontare le squadre così forti; se vogliamo essere competitivi dobbiamo entrare in campo con umiltà e provare ad aggredire, cercando poi di avere pazienza durante gli scambi. Oggi abbiamo anche battuto in maniera non sufficiente e contro squadre del genere non ce lo possiamo permettere. Testa a martedì: arriva una serie di partite dove dobbiamo alzare necessariamente l’asticella».

LA PARTITA

Musso schiera il sestetto composto da Poulter in regia, in diagonale con Mingardi; al centro la coppia Stevanovic – Olivotto, in attacco Bosetti – Gray; Zannoni libero.

Il primo set inizia con il vantaggio per 1-3 delle biancorosse che poi subiscono il buon gioco avversario e si fanno superare (4-3). Sul 9-5 firmato Villani Musso chiama time-out e al rientro in campo le farfalle provano a reagire e recuperano terreno (10-8). Si prosegue in equilibrio fino al 19-19, poi la Uyba sbaglia qualcosa di troppo e Chieri ne approfitta. Sul finale Weitzel mura il 23-20, Frantti attacca il 24-20 e fa ace per il 25-20.

Nel secondo parziale Chieri è scatenata (5-1), con Frantti che hascaldato il braccio (10-4 e secondo time out per Musso). Gray ci prova (15-10), ma Chieri dilaga con due ace consecutivi di Weitzel (19-11). Le padrone di casa chiudono senza troppi affanni 25-19.

Nel terzo set l’ace di Gray e il muro di Olivotto provano a invertire la rotta (3-5). La UYBA non è brillante ma prova a mantenere la situazione in equilibrio (13-14). Ancora una volta Grobelna e Frantti salgono in cattedra e accendono il set (20-18). Mingardi ci prova e segna il 23-24. Ai vantaggi Grobelna conquista il 25-24 e Villani chiude 26-24.

IL TABELLINO

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet e-work Busto Arsizio 3-0

(25-20, 25-19, 26-24)

Chieri: Alhassan 1, Cazaute, Bosio 2, Frantti 16, Piovesan ne, Bonelli ne, Grobelna 13, Villani 13, De Bortoli (L), Mazzaro 8, Armini ne, Weitzel 7, Guarena ne.

Busto Arsizio: Poulter 2, Battista, Olivotto 8, Monza, Bressan ne, Gray 15, Colombo ne, Mingardi 16, Zannoni (L), Stevanovic 3, Bosetti 5, Ungureanu 2, Herrera Blanco ne.

Note. Chieri: ace 6, errori 9, muri 8. Busto Arsizio: ace 4, errori 8, muri 8.