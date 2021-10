Il mese del birdwatching dei piccoli in Palude Brabbia

L’Eurobirdwatching della scorsa domenica 3 ottobre contagia tutto il mese di attività proposte dall’Oasi Lipu della Palude Brabbia a bambini e famiglie: ottobre diventa il Mese del birdwatching dei piccoli.

Domenica 10 e 24 ottobre i bambini in età scolare e le loro famiglie potranno cimentarsi con il birdwatching in “Binocoli alla mano”, un percorso itinerante sui sentieri dell’oasi puntellato di giochi e esercizi di riconoscimento dell’avifauna.

Come sono fatte le penne e a cosa servono? Sai riconoscere il canto di un allocco? Perché gli uccelli migrano e quali rotte seguono? Quali adattamenti sviluppano in risposta al loro habitat?

L’evento dedicato a famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni.

Donazione prevista di 20 € a famiglia (15€ se soci Lipu).

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Consigliati scarponcini e binocolo.

Per iscrizioni e informazioni su www.lipupaludebrabbia.it