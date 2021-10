Il neo sindaco Pugliese festeggia a Cairate: «Sono troppo felice»

«Sono troppo felice, davvero, grazie a tutti». Anna Pugliese non risponde al telefono con l’usuale “Pronto”, ma esprime immediatamente il suo stato d’animo, faticando a trattenere l’entusiasmo.

Il neo eletto sindaco di Cairate, che si è aggiudicata la vittoria in tutti e sette i seggi, ottenendo sempre oltre il 60% dei voti sia a Cairate, che nelle frazioni di Bolladello e Peveranza, è un fiume in piena.

«Non mi sono mai preparata i discorsi, nemmeno durante la campagna elettorale, quindi anche adesso non posso che esprimere la mia gioia senza alcun filtro. Sono veramente contenta per la mia squadra, che da oltre un anno aveva lavorato bene: ringrazio loro e ringrazio i cittadini per questa fiducia. Non pensavo di ottenere la vittoria in tutti e sette i seggi e con queste percentuali. Adesso sta a me non tradire chi mi ha scelto».

Intanto sono arrivati i complimenti anche di Andrea Di Salvo, che ha ammesso la sconfitta e fatto le congratulazioni al neo sindaco Pugliese: «I dati sono chiari. Ho già provveduto a telefonare ad Anna per congratularmi con lei e tutta la sua squadra per la vittoria – ha scritto il candidato in un post su Facebook – A me e agli amici di Progetto Comune – Di Salvo Sindaco il compito dell’opposizione che faremo precisi puntuali col sorriso e la pro positività che abbiamo dimostrato in queste settimane».

Andrea Di Salvo, che guiderà ora l’opposizione dai banchi del Consiglio comunale

Un atteggiamento apprezzato fortemente da Pugliese: «Di Salvo è stato molto sportivo, mi ha chiamata e mi ha detto immediatamente “Congratulazioni Sindaco”. Devo dire che, pensando al prossimo futuro, non posso che essere soddisfatta di avere una persona come lui in Consiglio: sono certa che sarà il garante di una opposizione seria e costruttiva».