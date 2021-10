Da Olgiate Olona a Saronno un computer rigenerato per una famiglia in difficoltà

Aiutare chi ha bisogno di un computer per lavoro o per scuola e ridurre i rifiuti elettronici, ormai sempre più un problema per la difficoltà di smaltimento che comportano e per i danni ambientali che rappresentano le discariche. È il progetto solidale in cui si impegna da alcuni anni Massimiliano De Cinque, di professione consulente informatico, prima con l’associazione Progetto Nuova Vita, oggi come Digital Sherpa.

Recentemente è stata proprio una famiglia di Saronno a contattarlo, venuta a conoscenza della sua attività solidale: “Inizialmente mi vergognavo a scriverle – aveva scritto a Massimiliano una mamma Annalisa -. Ho visto che regala pc alle famiglie che ne hanno bisogno. Sono mamma di tre bimbi, lavora solo mio marito perché la mia patologia non me lo consente in questo periodo. Ha un PC fisso per la mia bimba?”

Così l’uomo si è recato da Olgiate Olona a Saronno per portare in dono un vecchio computer riparato e rigenerato, che altrimenti sarebbe finito in discarica.

Il recupero di dispositivi elettronici come computer, tablet o smartphone non solo permette di non portare in discarica rifiuti altamente inquinanti, ma di evitare anche il consumo di ulteriori dispositivi che hanno un enorme costo ambientale.