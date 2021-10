Operaio cade da un’impalcatura di un capannone a Nerviano, è gravissimo

Infortunio sul lavoro a Nerviano in un cantiere edile di via Garibaldi. Questa mattina, 15 ottobre, alle 10.20 un uomo di 44 operaio impegnato in lavori di ristrutturazione è caduto dal tetto della struttura, da un’altezza di 4 metri.

L’operaio è stato portato all’ospedale di Legnano in codice rosso, ferito al volto con un trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Sul posto, insieme a un’automedica e un’ambulanza, è intervenuta la Polizia Locale Nerviano insieme ad ATS e Vigili del Fuoco.