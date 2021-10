Ottobre mese della prevenzione, oltre 40 visite in un giorno a Cuveglio

Ottobre è rosa per via dei colori della Lilt. La lega italiana per la lotta contro i tumori che ha organizzato anche quest’anno una serie di iniziative legate alla prevenzione.

E la sezione della Valcuvia, semrpe in prima linea e con molti volontari che si spendono per la comunità locale anche quest’annoha dato prova di sè, organizzando una seguitissima manifestazione.

Sabato 9 ottobre al camper nella piazza del Comune infatti sono state ben 42 le visite di prevenzione effettuate a beneficio di quanti hanno voluto aderire all’iniziativa.

L’evento è stato accompagnato anche da un motoraduno del Gold Wind Club Italia.

Col motto “Corri veloce verso la diagnosi precoce è una corsa che può salvarti la vita“, la Lilt dà appuntamento al prossimo screening.