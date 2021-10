Riapre il Palaghiaggio di Saronno

Dopo due anni di assenza, ritorna il Palaghiaccio a implementare il pacchetto di offerte sportive praticabili all’interno della Città di Saronno. «Un enorme plauso e ringraziamento va a Saronno Servizi e la sua SSD, rappresentati da Pietro Insinnamo e Cesare Fusi, che insieme ai collaboratori hanno permesso una riapertura non scontata, sulla quale sono stati necessari accorgimenti importanti per garantire la sicurezza e un’adeguata performance tramite il rinnovamento delle attrezzature necessarie alla manutenzione ordinaria del manto» spiega Lorenzo Puzziferri, Consigliere Comunale, Presidente della Commissione Sport & Benessere.

Pattinaggio base, artistico e hockey su ghiaccio saranno i corsi disponibili all’interno dell’impianto, oltre alla possibilità di frequentare nei Martedì e nei Weekend il pattinaggio libero, disponibile per tutti i cittadini. La parte agonistica sarà gestita da Ice Emotions per quanto concerne il pattinaggio artistico che avrà luogo due volte alla settimana, mentre per l’hockey su ghiaccio sarà l’associazione sportiva Ice Goblins a tenere impegnati i suoi atleti 3 volte alla settimana che competerà nel campionato nazionale CNHL Libertas.

Sabato pomeriggio, 30 ottobre, dalle 15.00 alle 19.30, al Palaghiaccio ci sarà la possibilità di indossare i pattini e poter frequentare l’impianto gratuitamente in occasione della sua inaugurazione (fino al limite consentito dalla normativa vigente).

Di seguito i recapiti degli enti che si occuperanno di animare il palaghiaccio:

CORSO BASE E PATTINAGGIO LIBERO: palaexbo@saronno-ssd.it

HOCKEY su GHIACCIO: h.icegoblins@tim.it

PATTINAGGIO ARTISTICO: asdiceemotionsaronno@gmail.com