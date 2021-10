Il rithm and blues di Fabiola Poretti di Busto Arsizio su Spotify

Ora disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Fabiola “Strade folli”. Si tratta del secondo brano messo a segno dalla cantante bustocca che lo scorso 16 luglio ha esordito con il primo singolo “Ciò che rimane”.

Queste due creazioni sono solo un assaggio dell’EP che è in preparazione in questi mesi e che uscirà nella prima parte del 2022. Sonorità R&B e pop per questi due dischi nei quali si percepisce forte l’eco delle influenze di Jorja Smith, Laurin Hill, Anna of the North, e Ghemon. L’editore musicale che firma queste novità è Andrea Della Valle.

Fabiola Poretti, nata a Gallarate il 4 marzo 1996, ha sempre vissuto a Busto Arsizio, con i genitori e due sorelle maggiori. Fin da bambina partecipa e vince numerose competizioni canore, frequenta scuole di musica e impara a suonare pianoforte e chitarra.

Crescendo è determinata a fare della sua passione un lavoro: si diploma presso l’accademia di musical milanese “Musical! The School” e frequenta VMS, scuola di canto e accademia di musica milanese. Finiti gli studi lavora in diverse produzioni di musical tra cui “Sanremo Musical” fino a ottenere un importante posto nel cast artistico del celeberrimo parco divertimenti “Gardaland”.

Impazzisce per i gatti, ha la testa dura e il cuore di burro. È una perfezionista in tutto e per tutto, balla, canta e recita fino allo sfinimento per ottenere esattamente il risultato che vuole. Il suo più grande sogno nel cassetto è riempire i club e far arrivare la sua voce in tutte le radio.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sua pagina Instagram @fabiolaporetti