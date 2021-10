Rovera è quinto in Bahrain ma resta leader del mondiale endurance

A una gara dalla fine del Mondiale WEC – quello dedicato alle competizioni automobilistiche di durata – il varesino Alessio Rovera resta leader della classifica nella classe GTE Am insieme ai compagni di squadra François Perrodo e Nicklas Nielsen.

Il terzetto della Ferrari del team AF Corse ha concluso al quinto posto la “6 Ore del Bahrain”, prima delle due gare consecutive sul circuito mediorientale dove si tornerà in corsa per una “8 Ore” tra una settimana, sabato 6 novembre. Un risultato utile, in una prova che però è stata vinta dall’unico equipaggio che contende il titolo iridato a Rovera e soci, quello del team TF Sport composto da Keating, Pereira e Fraga a bordo di una Aston Martin.

Ora tra le due vetture rivali ci sono 22,5 punti di distanza in classifica: la Ferrari AF Corse #83 ne ha 112 contro i 90.5 dell’Aston Martin #33 e quindi tutto si deciderà nell’ultima gara stagionale che rispetto a quella odierna avrà un punteggio superiore per via della maggiore lunghezza. Purtroppo in questa circostanza Rovera, Perrodo e Nielsen hanno dovuto pagare dazio alla sfortuna: dopo aver risalito la classifica sino a mettersi davanti ai rivali, i ferraristi sono stati penalizzati da una situazione di bandiere gialle dopo aver effettuato un pit-stop. Le altre vetture in lizza per il podio hanno potuto tornare in pit lane senza perdere troppo tempo scavalcando così il trio italo-franco-danese.

«È stato un esordio non facile su questo circuito, ma nonostante la zavorra sapevamo di dovere dare il massimo sul passo gara – ha spiegato Rovera – La nostra Ferrari si è ben comportata e a un certo punto eravamo nelle posizioni da podio, anche grazie alla squadra, che ci ha supportato con una strategia che ci ha permesso di risalire nella prima parte. Una full course yellow poco favorevole non ci ha agevolato, ma incassiamo volentieri i punti conquistati in questa 6 Ore, consapevoli che tutto si deciderà fra una settimana».

La prima corsa in Bahrain ha portato però anche una bella novità per Alessio Rovera e i suoi due compagni di avventura. La stessa AF Corse ha annunciato che il trio di piloti sarà impiegato nel WEC 2022 nella categoria LMP2, vetture prototipo che rappresentano il secondo livello del campionato dietro alla classe regina delle Hypercar. Rovera, Perrodo e Nielsen si alterneranno al volante di una Oreca-Gibson sempre contrassegnata dal numero 83 e impegnata anche nella ELMS, la serie europea di questo tipo di gare. Prima però di guardare all’anno venturo, c’è una storia iridata ancora da scrivere, tra pochi giorni.