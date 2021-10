“Ruth e il profumo della signorina Speranza” alla libreria Potere ai bambini

La libreria Potere ai bambini festeggia 4 anni di attività e regala ai piccoli lettori e alle loro famiglie la presentazione di un libro “che fa del bene e ci riempie di speranza”, scrivono le libraie Paola Comodo e Chiara Zanoni. Venerdì 8 ottobre alle ore 15 gli spazi della libreria di via Robbioni ospiteranno l’autrice e pedagogista Elena Crestani per la presentazione di “Ruth e il profumo della signorina Speranza”, un libro da leggere e colorare dal significato profondo.

L’intero ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus che sostiene i bambini in cura al Day Center onco-ematologico dell’Ospedale Del Ponte perché «anche ai bambini può capitare di dover affrontare una buia nottata, come racconta bene Elena Crestani in questo libro – afferma Angela Ballerio, mamma di Giacomo – Un libro da leggere e colorare insieme, adulti e piccini, per imparare a ritrovare sempre i colori dell’arcobaleno».

Potere ai bambini ha ospitato fin dagli esordi numerosi eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, ma tutto è rimasto in sospeso da quasi due anni a causa della pandemia. Questa è l’occasione per ripartire con gli incontri in libreria per bambini e famiglie, all’insegna della speranza.

L’incontro è dedicato ai bambini dai 7 anni in su, accompagnati da un adulto (Green pass obbligatorio dai 12 anni in su).

Sarà possibile acquistare il libro o fare una donazione all’associazione nell’arco dell’intera giornata.

I posti sono limitati e per partecipare è necessario scrivere una mail a: info@potereaibambini.it