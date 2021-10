Scontro all’alba tra due automobili a Travedona

Due automobili si sono scontrate violentemente questa mattina – martedì 26 ottobre – poco dopo le ore 7 a Travedona. L’incidente è avvenuto nella zona centrale del paese, in via Vittorio Veneto, e ha coinvolto i conducenti delle due auto, una giovane di 28 anni e un uomo di 51.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118: una delle persone sarebbe ferita in modo serio ma non in pericolo di vita. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire il traffico.

(Articolo aggiornato alle 7,50 di martedì 26 ottobre)